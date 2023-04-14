Печеночный торт и тирамису: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Тирамису на скорую руку, печеночный торт, творожная пасха и, конечно, куличи для тех, кто еще не успел их приготовить, — в материале "Рамблера".
Яйцо пашот в пакете
Пашот — это приготовленное в кипящей воде без скорлупы яйцо. Обычно его делают с помощью уксуса и воронки в воде. Звучит легко, но на самом деле сварить пашот с первого раза — задача не из простых. Можно приготовить яйцо более легким способом, используя обычный полиэтиленовый пакет или пакет для запекания.
Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.
Бюджетный тирамису на скорую руку
Для приготовления классического тирамису требуются ингредиенты, которые порой бывает не так просто найти, но существует бюджетная альтернатива.
Для этого вам понадобится:
- Растворимый кофе – 2 чайные ложки
- Вода – 200 мл
- Творог – 300 г
- Жирная сметана – 150 г
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка
- Песочное печенье – 250 г
- Какао-порошок – 2 столовые ложки
Подробный способ приготовления тирамису ищите здесь.
Печеночный торт
Печень – это кладезь полезных веществ, поэтому нутрициологи рекомендуют готовить из нее печеночный торт. Такое блюдо содержит большое количество витаминов группы B, витамина А, калия, фосфора, магния, железа и много клетчатки.
Вам понадобится:
- куриная или говяжья печень - 500 г
- морковь - 2 шт.
- репчатый лук - 2 шт.
- яйца - 2 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- домашний майонез - 200 г
- пшеничная мука или кукурузный крахмал - 3 ст.л.
- соль и перец - по вкусу
Полный рецепт печеночного торта читайте здесь.
Творожная пасха "Три шоколада"
Творожная пасха — традиционное пасхальное блюдо. Можно поэкспериментировать и добавить в него три разных вида шоколада, и получится очень вкусно!
Для этого вам понадобится:
- творог - 500 г;
- сахар - 90 г;
- желтки - 2 шт.;
- сливочное масло - 50 г;
- сливки 23% или 33% - 150 г;
- ванильный сироп - 1 капля;
- шоколад темный - 70 г;
- шоколад молочный - 50 г;
- шоколад белый - 30 г.
Рецепт пасхи смотрите в видео здесь.
Быстрый и простой кулич
Если вы не хотите покупать на Пасху кулич, но и не готовы тратить много времени, можно приготовить праздничный хлеб без особых усилий — всего за час вашего активного времени.
- Мука - 300 г
- Сливочное масло - 150 г
- Молоко - 125 мл
- Яйца - 2 шт.
- Свежие дрожжи - 20 г
- Сахар - 3-5 ст.л.
- Соль - 1 щепотка
- Изюм - 50 г
- Растительное масло - 1-2 ст.л.
Полный рецепт кулича читайте здесь.