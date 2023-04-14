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Печеночный торт и тирамису: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Печеночный торт и тирамису: 5 лучших рецептов недели
© Unsplash.com

Тирамису на скорую руку, печеночный торт, творожная пасха и, конечно, куличи для тех, кто еще не успел их приготовить, — в материале "Рамблера".

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Яйцо пашот в пакете

Пашот — это приготовленное в кипящей воде без скорлупы яйцо. Обычно его делают с помощью уксуса и воронки в воде. Звучит легко, но на самом деле сварить пашот с первого раза — задача не из простых. Можно приготовить яйцо более легким способом, используя обычный полиэтиленовый пакет или пакет для запекания.

Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.

Бюджетный тирамису на скорую руку

Для приготовления классического тирамису требуются ингредиенты, которые порой бывает не так просто найти, но существует бюджетная альтернатива.

Для этого вам понадобится:

  • Растворимый кофе – 2 чайные ложки
  • Вода – 200 мл
  • Творог – 300 г
  • Жирная сметана – 150 г
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 1 чайная ложка
  • Песочное печенье – 250 г
  • Какао-порошок – 2 столовые ложки

Подробный способ приготовления тирамису ищите здесь.

Печеночный торт

Печень – это кладезь полезных веществ, поэтому нутрициологи рекомендуют готовить из нее печеночный торт. Такое блюдо содержит большое количество витаминов группы B, витамина А, калия, фосфора, магния, железа и много клетчатки.

Вам понадобится:

  • куриная или говяжья печень - 500 г
  • морковь - 2 шт.
  • репчатый лук - 2 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • домашний майонез - 200 г
  • пшеничная мука или кукурузный крахмал - 3 ст.л.
  • соль и перец - по вкусу

Полный рецепт печеночного торта читайте здесь.

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Творожная пасха "Три шоколада"

Творожная пасха — традиционное пасхальное блюдо. Можно поэкспериментировать и добавить в него три разных вида шоколада, и получится очень вкусно!

Для этого вам понадобится:

  • творог - 500 г;
  • сахар - 90 г;
  • желтки - 2 шт.;
  • сливочное масло - 50 г;
  • сливки 23% или 33% - 150 г;
  • ванильный сироп - 1 капля;
  • шоколад темный - 70 г;
  • шоколад молочный - 50 г;
  • шоколад белый - 30 г.

Рецепт пасхи смотрите в видео здесь.

Быстрый и простой кулич

Если вы не хотите покупать на Пасху кулич, но и не готовы тратить много времени, можно приготовить праздничный хлеб без особых усилий — всего за час вашего активного времени.

Ингредиенты:
  • Мука - 300 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Молоко - 125 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Свежие дрожжи - 20 г
  • Сахар - 3-5 ст.л.
  • Соль - 1 щепотка
  • Изюм - 50 г
  • Растительное масло - 1-2 ст.л.

Полный рецепт кулича читайте здесь.

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