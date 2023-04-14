Печеночный торт и тирамису: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Тирамису на скорую руку, печеночный торт, творожная пасха и, конечно, куличи для тех, кто еще не успел их приготовить, — в материале "Рамблера".

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Яйцо пашот в пакете

Пашот — это приготовленное в кипящей воде без скорлупы яйцо. Обычно его делают с помощью уксуса и воронки в воде. Звучит легко, но на самом деле сварить пашот с первого раза — задача не из простых. Можно приготовить яйцо более легким способом, используя обычный полиэтиленовый пакет или пакет для запекания.

Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.

Бюджетный тирамису на скорую руку

Для приготовления классического тирамису требуются ингредиенты, которые порой бывает не так просто найти, но существует бюджетная альтернатива.

Для этого вам понадобится:

Растворимый кофе – 2 чайные ложки

Вода – 200 мл

Творог – 300 г

Жирная сметана – 150 г

Сахар – 120 г

Ванильный сахар – 1 чайная ложка

Песочное печенье – 250 г

Какао-порошок – 2 столовые ложки

Подробный способ приготовления тирамису ищите здесь.

Печеночный торт

Печень – это кладезь полезных веществ, поэтому нутрициологи рекомендуют готовить из нее печеночный торт. Такое блюдо содержит большое количество витаминов группы B, витамина А, калия, фосфора, магния, железа и много клетчатки.

Вам понадобится:

куриная или говяжья печень - 500 г

морковь - 2 шт.

репчатый лук - 2 шт.

яйца - 2 шт.

чеснок - 2 зубчика

домашний майонез - 200 г

пшеничная мука или кукурузный крахмал - 3 ст.л.

соль и перец - по вкусу

Полный рецепт печеночного торта читайте здесь.

Творожная пасха "Три шоколада"

Творожная пасха — традиционное пасхальное блюдо. Можно поэкспериментировать и добавить в него три разных вида шоколада, и получится очень вкусно!

Для этого вам понадобится:

творог - 500 г;

сахар - 90 г;

желтки - 2 шт.;

сливочное масло - 50 г;

сливки 23% или 33% - 150 г;

ванильный сироп - 1 капля;

шоколад темный - 70 г;

шоколад молочный - 50 г;

шоколад белый - 30 г.

Рецепт пасхи смотрите в видео здесь.

Быстрый и простой кулич

Если вы не хотите покупать на Пасху кулич, но и не готовы тратить много времени, можно приготовить праздничный хлеб без особых усилий — всего за час вашего активного времени.

Мука - 300 г

Сливочное масло - 150 г

Молоко - 125 мл

Яйца - 2 шт.

Свежие дрожжи - 20 г

Сахар - 3-5 ст.л.

Соль - 1 щепотка

Изюм - 50 г

Растительное масло - 1-2 ст.л. Ингредиенты: