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56 минут назад

Как приготовить бульон из овощных обрезков

Мира Маркина

Если у вас остались овощные обрезки, а они точно остались, не торопитесь их выбрасывать. Все, что, казалось бы, не должно быть съедобным, таки-можно съесть.

Как приготовить бульон из овощных обрезков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Во-первых, это экологично, а, во-вторых, — экономно. Предлагаем вам приготовить из остатков вкусный и полезный овощной бульон. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

Для бульона подойдет абсолютно все. Собирайте в течение недели очистки от моркови, картофеля, кабачков, перцев, огурцов, свеклы, тыквы. Можно использовать даже луковую шелуху, остатки от укропа и петрушки. Чтобы они сохранились, храните их в пакете в морозилке. Перед тем, как замораживать, нужно хорошо помыть обрезки. Например, если на морковных очистках осталась земля.

Для приготовления бульона вам понадобится:

  • 250 грамм получившихся овощных очистков,
  • 1 литр воды,
  • 2 лавровых листа,
  • специи: соль, перец по вкусу.

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Способ приготовления:

  1. Залейте овощные очистки водой и доведите до кипения.
  2. Варите около 30 минут на небольшом огне, добавьте два лавровых листа и подержите на плите еще 5 минут.
  3. После приготовления остудите получившийся бульон, достаньте при помощи шумовки или обычной ложки овощные остатки, процедите через сито или марлю.

Все, готово! Если не планируете использовать бульон сразу, заморозьте его, чтобы потом сварить суп или приготовить другое блюдо.

Еда,
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