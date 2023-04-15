Как приготовить бульон из овощных обрезков

Если у вас остались овощные обрезки, а они точно остались, не торопитесь их выбрасывать. Все, что, казалось бы, не должно быть съедобным, таки-можно съесть.
Во-первых, это экологично, а, во-вторых, — экономно. Предлагаем вам приготовить из остатков вкусный и полезный овощной бульон. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".
Для бульона подойдет абсолютно все. Собирайте в течение недели очистки от моркови, картофеля, кабачков, перцев, огурцов, свеклы, тыквы. Можно использовать даже луковую шелуху, остатки от укропа и петрушки. Чтобы они сохранились, храните их в пакете в морозилке. Перед тем, как замораживать, нужно хорошо помыть обрезки. Например, если на морковных очистках осталась земля.
Для приготовления бульона вам понадобится:
Способ приготовления:
Все, готово! Если не планируете использовать бульон сразу, заморозьте его, чтобы потом сварить суп или приготовить другое блюдо.