Как приготовить бульон из овощных обрезков

Если у вас остались овощные обрезки, а они точно остались, не торопитесь их выбрасывать. Все, что, казалось бы, не должно быть съедобным, таки-можно съесть.

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Во-первых, это экологично, а, во-вторых, — экономно. Предлагаем вам приготовить из остатков вкусный и полезный овощной бульон. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

Для бульона подойдет абсолютно все. Собирайте в течение недели очистки от моркови, картофеля, кабачков, перцев, огурцов, свеклы, тыквы. Можно использовать даже луковую шелуху, остатки от укропа и петрушки. Чтобы они сохранились, храните их в пакете в морозилке. Перед тем, как замораживать, нужно хорошо помыть обрезки. Например, если на морковных очистках осталась земля.

Для приготовления бульона вам понадобится:

250 грамм получившихся овощных очистков,

1 литр воды,

2 лавровых листа,

специи: соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Залейте овощные очистки водой и доведите до кипения. Варите около 30 минут на небольшом огне, добавьте два лавровых листа и подержите на плите еще 5 минут. После приготовления остудите получившийся бульон, достаньте при помощи шумовки или обычной ложки овощные остатки, процедите через сито или марлю.