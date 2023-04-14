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46 минут назад

Названы самые оригинальные российские сладости

Мослента

Самые оригинальные российские сладости назвала в беседе с «Мослентой» кондитер Евгения Волошина.

Названы самые оригинальные российские сладости
Фото: МослентаМослента

Например, Волошина создала антигравитационный торт, который может парить в воздухе и даже быть перевернутым. Одна девушка-кондитер делает зефирные цветы, практически неотличимые от настоящих букетов.

Заказчики готовы к экспериментам и в украшении десертов. Это могут быть торты в форме человека или его лица. Необычной также российские кондитеры делают подачу. Сладости приносят с сухим льдом или скрывают в изомальтовом шаре, который при посетителях поливают горячим шоколадом, и он трескается.

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