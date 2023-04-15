Ученые рассказали о неожиданной пользе орехов
Давно известно, что орехи – очень полезный и питательный продукт натурального происхождения.
Орехи являются одним из основных продуктов здорового и правильного питания, так как в них содержатся витамины группы В, витамин С, витамин РР, витамин А, витамин Е, минералы, натрий, калий, железо, магний, йод, цинк, кобальт, фосфор, кальций, а также ненасыщенные жирные кислоты.
Благодаря такому богатому составу, например, грецкие, миндальные, бразильские орехи, фундук и кешью способны творить настоящие чудеса со здоровьем.
Учёные из Швеции и Норвегии выяснили, что орехи могут не только помочь сберечь здоровье, но даже вернуть уже частично утраченное, улучшив состояние при некоторых заболеваниях, передаёт издание «Кубанские новости».
В частности, исследователи установили, что регулярное употребление орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%.
Как пояснили специалисты, причина благотворного влияния орехов на здоровье заключается в их уникальной способности быстро снижать уровень холестерина в крови, предотвращая накопление жира в артериях, что, в свою очередь, снижает риск сердечного приступа.
При этом миндаль, фисташки и грецкие орехи понижают холестерин лучше, чем другие виды орехов.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о самых опасных орехах. По её словам, это орехи, которые долго хранились на прилавке. Также крайне важна форма обработки.
Так, жареные орехи наносят больше вреда, поскольку содержат большое количество жиров, они при температурной обработке превращаются в трансжиры, принося огромный вред организму.