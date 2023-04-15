Ученые рассказали о неожиданной пользе орехов

Давно известно, что орехи – очень полезный и питательный продукт натурального происхождения.

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Орехи являются одним из основных продуктов здорового и правильного питания, так как в них содержатся витамины группы В, витамин С, витамин РР, витамин А, витамин Е, минералы, натрий, калий, железо, магний, йод, цинк, кобальт, фосфор, кальций, а также ненасыщенные жирные кислоты.

Благодаря такому богатому составу, например, грецкие, миндальные, бразильские орехи, фундук и кешью способны творить настоящие чудеса со здоровьем.

Учёные из Швеции и Норвегии выяснили, что орехи могут не только помочь сберечь здоровье, но даже вернуть уже частично утраченное, улучшив состояние при некоторых заболеваниях, передаёт издание «Кубанские новости».

В частности, исследователи установили, что регулярное употребление орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%.

Как пояснили специалисты, причина благотворного влияния орехов на здоровье заключается в их уникальной способности быстро снижать уровень холестерина в крови, предотвращая накопление жира в артериях, что, в свою очередь, снижает риск сердечного приступа.

При этом миндаль, фисташки и грецкие орехи понижают холестерин лучше, чем другие виды орехов.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о самых опасных орехах. По её словам, это орехи, которые долго хранились на прилавке. Также крайне важна форма обработки.