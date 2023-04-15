Онколог назвал продукты, в которых есть все против рака

Опасным для организма реакциям, которые запускаются свободными радикалами, провоцирующими опасные недуги, противостоят антиоксиданты. Получить их можно из пищи. Врач-онколог, хирург Иван Карасев назвал продукты, на которые стоит обратить особое внимание.
Как пишет онколог в своем Telegram-канале, убихинон (коэнзим Q10) - общепризнанный "код молодости" нашей кожи - можно получить, употребляя в пищу селедку (продукт также является доступным источником омега-3 жирных кислот). Присутствует он также в арахисе, семенах кунжута, фисташках.
"Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов", - отметил врач.
Также стоит обратить внимание на "мощнейший антиокислитель, верный защитник клеточных мембран" - токоферол (витамин Е). Он содержится в нерафинированном растительном масле.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала обратить особое внимание на льняное и конопляное растительные масла - они не просто не уступают разрекламированному оливковому, а во много раз его превосходят, способствуя очищению сосудов, отметила специалист.
Кроме того, как отметил Иван Карасев, ценные антиоксиданты (растительные полифенолы) содержатся в в зеленом чае, винограде, яблоках, какао, сое, куркуме, ягодах и брокколи. Из томатов можно получить ликопин, который блокирует создание свободных радикалов, уменьшает вредное воздействие ультрафиолета, воспаления.