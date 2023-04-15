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Онколог назвал самый важный продукт для профилактики рака

Врач-онколог Иван Карасев назвал продукты, повышающие защиту организма от рака.

Онколог назвал самый важный продукт для профилактики рака
© РИА "ФедералПресс"

«Защита организма от рака повышается при употреблении сельди. Рыба содержит убихинон – «код молодости» нашей кожи, который также можно получить из арахиса, кунжута и фисташек», – заявил Карасев в Telegram.

По его словам, селедка является источником омега-3 жирных кислот, которые очень важны для общего состояния организма.

Он добавил, что от витамин Е, содержащийся в нерафинированном растительном масле, является «мощнейшим антиокислителем», способным защитить клеточные мембраны от токсического воздействия оксидантов.

Для профилактики рака важны антиоксиданты в рационе. Они содержатся в зеленом чае, винограде, яблоках, какао, сое, ягодах и в брокколи.

А для снижения вредного воздействия ультрафиолета, способствующего развитию заболеваний, врач рекомендует употреблять томаты. В них содержится ликопин, блокирующий создание свободных радикалов.

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