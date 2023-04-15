Как приготовить кулич в домашних условиях

В канун Пасхи каждая хозяйка задается вопросом: как удивить гостей и приготовить необычный и вкусный кулич?

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Редакция «ФедералПресс» делится рецептами популярного праздничного блюда.

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Кулич с изюмом и цукатами

Для приготовления пары вам понадобятся:

молоко – 120 г;

сухие дрожжи – 5 г;

сахар – 1 ст. л.;

мука – 1 ст. л.

Для теста необходимо взять:

сливочное масло или маргарин – 100 г;

2 яйца;

2 желтка;

сахар – 85 г;

пакетик ванильного сахара;

соль – 0,5 ч. л.;

мука – 450 г;

изюм – 65 г;

цукаты – 65 г.

РИА "ФедералПресс"

Приготовление

Начнем с опары. Возьмите молоко и нагрейте до 40–45 градусов. После поместите туда дрожжи. Добавьте в смесь муку и сахар. Перемешайте смесь, накройте пищевой пленкой и поставьте ее на солнце.

Пока опара настаивается, займитесь приготовлением остальной части кулича. Масло нужно порубить на кубики и смешать с сахаром, ванильным сахаром и солью. Перемешайте смесь. Затем добавьте желтки и взбейте до однородности.

Опара за это время должна увеличиться в несколько раз и стать пузырчатой. Как только это произойдет, смешайте ее с приготовленной яичной массой.

Перед добавлением муки в получившуюся смесь нужно просеять ее через сито несколько раз, чтобы кулич получился воздушным. Добавляйте муку небольшими порциями и следите, чтобы не появлялись комочки. Готовую смесь накройте пленкой и поставьте на солнце.

Пока тесто настаивается, хорошо промойте изюм и цукаты в кипятке, а после высушите на полотенце.

Как только тесто настоялось, добавьте туда изюм и цукаты, а после распределите по формочкам. Их предварительно можно смазать маслом. От общей заготовленной массы нужно отрывать небольшие комочки и заполнять ими формочки, но только на треть, так как тесто еще поднимется.

После того как тесто поднялось, отправьте заготовки в духовку на час, температура запекания должна быть 180 градусов.

Чтобы сделать помадку для украшения кулича, нужно взять 1 ч. л. желатина и смешать с 2 ст. л. воды. Оставьте смесь настаиваться. Далее возьмите 100 г сахара и добавьте туда 4 ст. л. воды. Доведите смесь до кипения, после чего влейте туда разбухший желатин. Смесь нужно взбить блендером до состояния глазури матового цвета. Получившуюся смесь используйте для украшения куличей. Сверху можно добавить яркую присыпку.

Легкий рецепт приготовления кулича с коньяком

РИА "ФедералПресс"

Для приготовления понадобится:

топленое молоко – 250 г;

сливочное масло – 125 г;

5 яиц;

сахар – 250 г;

свежие дрожжи – 50 г;

соль – 1 ч. л;

пакетик ванилина;

коньяк – 2 ст. л.;

мука – 800 г;

изюм – 200 г;

присыпка.

Приготовление

Молоко нужно нагреть до теплого состояния, после чего размять руками дрожжи. Добавьте в молоко дрожжи и сахар. После можно добавлять в смесь яйца и размягченное масло, далее надо хорошо перемешать смесь. Ее нужно накрыть пленкой и оставить на ночь.

Утром добавьте соль, ванилин и коньяк. После просейте муку и добавьте в смесь. Тщательно все перемешайте. Теперь можно добавлять заранее промытый изюм и оставить тесто на полтора-два часа.

По истечении этого срока нужно заполнить смесью смазанные маслом формочки. Класть тесто нужно только на треть от размера формочек, так как смесь еще поднимется. Как только это произойдет, куличи можно выпекать. Делать это стоит при температуре 180 градусов около часа.