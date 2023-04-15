Врач назвал максимальный срок хранения пасхальных яиц

Врач Гинзбург назвал максимальный срок хранения пасхальных яиц
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько времени можно хранить пасхальные яйца без угрозы для здоровья. Об этом он заявил радио Sputnik.
По словам медика, яйцо, сваренное вкрутую, необходимо съесть максимум в течение 12 часов после приготовления, а лучше — в течение шести часов. В холодильнике хранить пасхальные яйца можно менее двух суток — до 36 часов.
Как объяснил врач, если хранить яйца слишком долго, повышается риск заболевания кишечными инфекциями. Кроме того, человек может заразиться сальмонеллезом. Во время варки яиц сальмонеллы погибают, однако они могут передаться повторно от находящихся рядом продуктов.