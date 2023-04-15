Врач назвал максимальный срок хранения пасхальных яиц

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько времени можно хранить пасхальные яйца без угрозы для здоровья. Об этом он заявил радио Sputnik.

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По словам медика, яйцо, сваренное вкрутую, необходимо съесть максимум в течение 12 часов после приготовления, а лучше — в течение шести часов. В холодильнике хранить пасхальные яйца можно менее двух суток — до 36 часов.