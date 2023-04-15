$81.50-0.1790.16+0.16

Врач Гинзбург назвал максимальный срок хранения пасхальных яиц

1

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько времени можно хранить пасхальные яйца без угрозы для здоровья. Об этом он заявил радио Sputnik.

Врач назвал максимальный срок хранения пасхальных яиц
© Unsplash.com

По словам медика, яйцо, сваренное вкрутую, необходимо съесть максимум в течение 12 часов после приготовления, а лучше — в течение шести часов. В холодильнике хранить пасхальные яйца можно менее двух суток — до 36 часов.

Как объяснил врач, если хранить яйца слишком долго, повышается риск заболевания кишечными инфекциями. Кроме того, человек может заразиться сальмонеллезом. Во время варки яиц сальмонеллы погибают, однако они могут передаться повторно от находящихся рядом продуктов.

Как правильно хранить куличи и сколько времени они остаются свежими

Ранее нутрициолог рассказала, как выйти из поста грамотно.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий