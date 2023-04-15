Врач-нефролог назвал опасные для почек овощи

Согласно статистике, каждый десятый человек на планете сталкивается в жизни с такой проблемой, как камни в почках.

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Снизить риски помогают профилактика заболевания и правильное питание. Врач-нефролог Иван Портер Майо Клиник (США) назвал овощи, способствующие образованию камней в почках, поэтому они должны быть ограничены в потреблении, передаёт ЗОЖ.news.

По словам специалиста, есть овощи, которые содержат много воды и естественных цитратов. Они считаются ингибиторами камней в почках, предотвращают их образование и рекомендуются к потреблению. В первую очередь речь идёт об огурцах и помидорах.

Но тесть овощи, обладающие противоположным эффектом. Так, опасными для почек считаются те из них, в которые в избытке содержится оксалат. Это, например, шпинат и ревень.

«Многие зеленые листовые овощи, которые на самом деле полезны для здоровья, могут оказывать негативное воздействие на почки. И один из способов борьбы с этим – это употребление их вместе с кальцием. Например, сыр сверху на шпинате может быть хорошей идеей», – пояснил доктор Портер.