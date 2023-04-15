$81.50-0.1790.16+0.16
2 часа назад

Врач-нефролог назвал опасные для почек овощи

Свободная прессаиещё 2

Согласно статистике, каждый десятый человек на планете сталкивается в жизни с такой проблемой, как камни в почках.

Врач-нефролог назвал опасные для почек овощи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Снизить риски помогают профилактика заболевания и правильное питание. Врач-нефролог Иван Портер Майо Клиник (США) назвал овощи, способствующие образованию камней в почках, поэтому они должны быть ограничены в потреблении, передаёт ЗОЖ.news.

По словам специалиста, есть овощи, которые содержат много воды и естественных цитратов. Они считаются ингибиторами камней в почках, предотвращают их образование и рекомендуются к потреблению. В первую очередь речь идёт об огурцах и помидорах.

Но тесть овощи, обладающие противоположным эффектом. Так, опасными для почек считаются те из них, в которые в избытке содержится оксалат. Это, например, шпинат и ревень.

«Многие зеленые листовые овощи, которые на самом деле полезны для здоровья, могут оказывать негативное воздействие на почки. И один из способов борьбы с этим – это употребление их вместе с кальцием. Например, сыр сверху на шпинате может быть хорошей идеей», – пояснил доктор Портер.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила, что людям с нарушением функций почек рекомендуется не употреблять мандарины.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий