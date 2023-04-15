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Назван помогающий от стресса кисломолочный продукт

СМИ рассказали, какой кисломолочный продукт может помочь справиться со стрессом. Им оказался кефир.

Назван помогающий от стресса кисломолочный продукт
© unsplash.com

«Кефир – полезный молочный продукт с более чем 10 видами пробиотиков, которые помогают восстановить микрофлору кишечника, укрепить иммунитет и бороться со стрессом», – сообщает журнал Danas.

Кефир является хорошим источником кальция, витаминов и иных веществ, требующихся для поддержания здоровья. Он с легкостью усваивается, а также снижает уровень тревоги, что позволяет бороться со стрессом. Кефир оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника, делая ее более сбалансированной.

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