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40 минут назад

Доктор Мясников назвал основную пользу куриных яиц

Мослента

Основную пользу куриных яиц для организма человека в эфире программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников назвал основную пользу куриных яиц
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, куриные яйца являются диетическим продуктом с 75-80 килокалориями, богатым витаминами A, D, E, B, железом, фосфором, а также полиненасыщенными жирными кислотами, холином и Омегой. Кроме того, в яйцах содержится лецитин, который хорошо действует на когнитивную функцию мозга и улучшает память.

Мясников отметил, что это продукт содержит холестерин с протеинами высокой плотности, защищающие организм от развития атеросклероза. В день при этом съедать можно не более трех яиц, продолжил он. Врач предупредил, что в сыром виде яйца лучше не есть, так как в них может содержаться сальмонелла. Термическая обработка помогает избавиться от этих бактерий.

Ранее Роспотребнадзор поделился советами по окрашиванию яиц к Пасхе.

Еда,Александр Мясников,Роспотребнадзор,
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