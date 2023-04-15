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Названы продукты, которые помогут нейтрализовать вред от канцерогенов шашлыка

Шашлык при жарке выделяет множество канцерогенов. Нейтрализовать их вред помогут определенные продукты.

Названы продукты, помогающие нейтрализовать вред от шашлыка
© Слово и Дело

Чтобы не навредить здоровью, шашлык лучше подавать с определенным гарниром и напитками, сообщает издание «Аргументы и факты».

Например, с овощами. Для этого подойдут всем известные редька, редис, капуста.

Кроме того, полезно будет добавить к шашлыку зелень.

Вместе с мясом на огне можно приготовить баклажаны, перец или помидоры. Из томатов можно также сделать сок. Эти продукты помогают нейтрализовать канцерогенные соединения и вывести их из организма.

При этом диетологи советуют налегать на овощи за несколько дней до предполагаемого употребления шашлыка, чтобы подготовить организм.

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