Названы продукты, помогающие нейтрализовать вред от шашлыка

Названы продукты, которые помогут нейтрализовать вред от канцерогенов шашлыка
Шашлык при жарке выделяет множество канцерогенов. Нейтрализовать их вред помогут определенные продукты.
Чтобы не навредить здоровью, шашлык лучше подавать с определенным гарниром и напитками, сообщает издание «Аргументы и факты».
Например, с овощами. Для этого подойдут всем известные редька, редис, капуста.
Кроме того, полезно будет добавить к шашлыку зелень.
Вместе с мясом на огне можно приготовить баклажаны, перец или помидоры. Из томатов можно также сделать сок. Эти продукты помогают нейтрализовать канцерогенные соединения и вывести их из организма.
При этом диетологи советуют налегать на овощи за несколько дней до предполагаемого употребления шашлыка, чтобы подготовить организм.