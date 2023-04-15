Сколько можно хранить яйца, сваренные к Пасхе, в холодильнике

В Пасху тема яиц актуальна, как никогда. Люди практически в промышленных масштабах варят и красят яйца, а потом долго их едят. Но насколько велик срок хранения вареных яиц, пусть и окропленных святой водой, рассказала врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

© СОВА

По ее словам, приготовленные вкрутую яйца довольно долго сохраняют питательные свойства, и, если оказалось, что за пасхальную неделю все съесть не удалось, переживать не стоит.

Однако, чтобы не рисковать здоровьем, при хранении нужно соблюдать определенные правила.

После варки яйца нужно остудить, обсушить, завернуть в бумагу или поместить в картонные контейнеры и убрать в холодильник. В таком виде на полке они могут храниться до двух недель, - говорит специалист.

Также важно помнить, что скорлупа – естественная оболочка, которая защищает этот уникальный продукт от порчи. Любое повреждение, даже небольшая трещинка, во много раз сокращает срок хранения. Сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней.