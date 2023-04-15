Названа ягода, которая поможет диабетикам заменить сладости

Многие люди предпочитают в качестве сладкого употреблять шоколад или пирожные. Однако специалисты уверяют, что намного более полезным десертом могут стать ягоды.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

По словам специалиста в области питания Аиды Киримовой, нужно обратить пристальное внимание на небольшую тропическую ягоду фейхоа. Она содержит огромное количество полезных веществ и витаминов, поделился мнением диетолога «МК в Волгограде».

– Например, в 100 граммах продукта содержится 37 процентов от рекомендованной дневной дозы витамина С, присутствуют в плодах и витамины группы В, а также кремний, хром, йод и большое количество меди, – рассказала Аида Киримова.

Плод фейхоа содержит концентрированные масла и растительные волокна. Воздействие его активных веществ оказывают антиоксидантный эффект, а мякоть стимулирует работу кишечника. Дополнительный плюс – продукт нормализует уровень сахара в крови.

Известно, что при диабете нужно постоянно следить за уровнем глюкозы и обращать внимание на гликемический индекс продуктов. Фейхоа отличается минимальным индексом, поэтому сахар из нее очень медленно поступает в кровь. Это здоровая замена десертам и сладостям, уверена специалист.