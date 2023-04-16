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Эксперты рассказали о пользе употребления оливок

Большинство не думает о пользе оливок, используя их только в кулинарных целях.

Эксперты рассказали о пользе употребления оливок
© Unsplash

Ученые рассказали, что оливки входят в популярную средиземноморскую диету, считающуюся также рационом долголетия. У этого продукта есть много преимуществ, передает ETNT.

Так, в оливках содержится множество здоровых жиров, таких как олеиновая кислота. Они защищают от раннего старения и улучшают когнитивные функции мозга.

Помимо этого в составе оливок есть много клетчатки, снижающей уровень «плохого» холестерина и благоприятно влияющей на работу ЖКТ. А минералы предохраняют сердечно-сосудистую систему от перегрузок.

Однако оливки категорически противопоказаны людям с гастритом с повышенной кислотностью и с циститом, а также при обострении желчнокаменной болезни.

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