Нутрициолог назвала самые полезные варианты ужина

«В полночь организм человека вырабатывает соматотропный гормон, который отвечает за регенерацию мышц и тканей. Он очень нуждается в белке, потому что, когда гормон занимается ростом, он параллельно сжигает жир и углеводы, накопленные и неизрасходованные в течение дня», — рассказала нутрициолог. Это тоже говорит о необходимости приема белка незадолго до сна. По ее словам, отличный вариант ужина — нежирные сорта рыбы или мяса с некрахмалистыми овощами.