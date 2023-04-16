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Нутрициолог назвала самые полезные варианты ужина

Самые полезные варианты ужина назвала в беседе с «Мослентой» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова. Она посоветовала есть вечером рыбу и мясо.

Нутрициолог назвала самые полезные варианты ужина
© Российская Газета

«В 19-20 часов мы имеем дело с вечерним выбросом инсулина. В это время происходит снижение уровня сахара в крови, обостряется чувство голода. Если мы съедим продукты, которые резко повысят уровень сахара, то утром при опять же резком его снижении мы проснемся с чувством слабости и усталости», — отметила специалист.

Поэтому она рекомендует включать в вечерний прием пищи продукты, способствующие поддержанию нормального уровня глюкозы — например, чечевицу, куриную грудку, мясо индейки, нежирные сорта рыбы.

«В полночь организм человека вырабатывает соматотропный гормон, который отвечает за регенерацию мышц и тканей. Он очень нуждается в белке, потому что, когда гормон занимается ростом, он параллельно сжигает жир и углеводы, накопленные и неизрасходованные в течение дня», — рассказала нутрициолог. Это тоже говорит о необходимости приема белка незадолго до сна. По ее словам, отличный вариант ужина — нежирные сорта рыбы или мяса с некрахмалистыми овощами.

Собеседница отметила, что убеждение в необходимости ужинать до 18:00 не является верным, время вечерней трапезы зависит от времени отхода ко сну: есть можно за два-три часа до отбоя.

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