Дерматолог рассказала, какие продукты могут влиять на акне

Тяжесть акне в большинстве случаев не зависит от диеты, однако некоторым людям может быть полезно отказаться от ряда продуктов. Об этом "Газете.ру" рассказала дерматолог Вера Воронина.

© Pxhere

По словам эксперта, акне не зависит непосредственно от питания. Есть "небольшие" данные, согласно которым продукты с большим количеством свободных углеводов могут влиять на тяжесть проявлений симптомов. К такой пище относятся выпечка, сладости, рис, пшеница, фастфуд, а также молоко, в первую очередь обезжиренное. Тем не менее зависимость между употреблением продуктов со свободными углеводами и акне есть у небольшого количества людей — чаще всего у них особенно выражены комедоны.

Врач порекомендовала пациентам с комедонами, которые допускают, что их диета влияет на состояние кожи, отказаться от перечисленных продуктов на четыре-шесть недель, затем постепенно возвращать их в рацион и наблюдать, как на изменения в диете реагирует кожа. Если во время "эксперимента" симптомы болезни не становились менее выраженными, то вряд ли есть смысл исключать из питания продукты с высоким содержанием свободных углеводов.