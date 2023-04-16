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Дерматолог Воронина рассказала, какие продукты могут влиять на акне

Тяжесть акне в большинстве случаев не зависит от диеты, однако некоторым людям может быть полезно отказаться от ряда продуктов. Об этом "Газете.ру" рассказала дерматолог Вера Воронина.

Дерматолог рассказала, какие продукты могут влиять на акне
© Pxhere

По словам эксперта, акне не зависит непосредственно от питания. Есть "небольшие" данные, согласно которым продукты с большим количеством свободных углеводов могут влиять на тяжесть проявлений симптомов. К такой пище относятся выпечка, сладости, рис, пшеница, фастфуд, а также молоко, в первую очередь обезжиренное. Тем не менее зависимость между употреблением продуктов со свободными углеводами и акне есть у небольшого количества людей — чаще всего у них особенно выражены комедоны.

Врач порекомендовала пациентам с комедонами, которые допускают, что их диета влияет на состояние кожи, отказаться от перечисленных продуктов на четыре-шесть недель, затем постепенно возвращать их в рацион и наблюдать, как на изменения в диете реагирует кожа. Если во время "эксперимента" симптомы болезни не становились менее выраженными, то вряд ли есть смысл исключать из питания продукты с высоким содержанием свободных углеводов.

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