Какой маринад для шашлыка менее опасен для здоровья

«Есть мнение, что маринование важно для обеззараживания мяса и отказываться от него опасно. Но это не совсем так. Маринад нужен не столько для обеззараживания, сколько для того, чтобы сделать мясо мягче. А обеззараживание происходит при готовке, за счет высокой температуры», – передает слова Зыкова aif.ru.