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1 час назад

Какой маринад для шашлыка менее опасен для здоровья

РИА "ФедералПресс"

Специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков рассказал россиянам, какой маринад для шашлыка менее опасен для здоровья.

Какой маринад для шашлыка менее опасен для здоровья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть мнение, что маринование важно для обеззараживания мяса и отказываться от него опасно. Но это не совсем так. Маринад нужен не столько для обеззараживания, сколько для того, чтобы сделать мясо мягче. А обеззараживание происходит при готовке, за счет высокой температуры», – передает слова Зыкова aif.ru.

Эксперт выделил в качестве продуктов для маринада уксус, кефир, сухое вино и пиво. По его словам, уксус пересушивает шашлык, поэтому мариновать мясо в нем следует не более 3 часов. Благодаря кефиру, вину и пиву шашлык получается более ароматным и сочным. Мариновать ими шашлык нужно не более 4 часов.

При этом, по словам Зыкова, проводились исследования по изучению влияния маринадов на количество канцерогенов в готовом шашлыке. Лучшими продуктами для маринада оказались сухое вино и пиво. Они снижали количество канцерогенов, возникающих в мясе при высокой температуре на 75–90 %.

Для приготовления более «здорового» шашлыка эксперт рекомендует использовать различные специи: красный или черный перец, петрушку, базилик, чеснок, лук, орегано, розмарин или тимьян.

Еда,Дмитрий Зыков,
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