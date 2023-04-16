Специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков рассказал россиянам, какой маринад для шашлыка менее опасен для здоровья.
«Есть мнение, что маринование важно для обеззараживания мяса и отказываться от него опасно. Но это не совсем так. Маринад нужен не столько для обеззараживания, сколько для того, чтобы сделать мясо мягче. А обеззараживание происходит при готовке, за счет высокой температуры», – передает слова Зыкова aif.ru.
Эксперт выделил в качестве продуктов для маринада уксус, кефир, сухое вино и пиво. По его словам, уксус пересушивает шашлык, поэтому мариновать мясо в нем следует не более 3 часов. Благодаря кефиру, вину и пиву шашлык получается более ароматным и сочным. Мариновать ими шашлык нужно не более 4 часов.
При этом, по словам Зыкова, проводились исследования по изучению влияния маринадов на количество канцерогенов в готовом шашлыке. Лучшими продуктами для маринада оказались сухое вино и пиво. Они снижали количество канцерогенов, возникающих в мясе при высокой температуре на 75–90 %.
Для приготовления более «здорового» шашлыка эксперт рекомендует использовать различные специи: красный или черный перец, петрушку, базилик, чеснок, лук, орегано, розмарин или тимьян.