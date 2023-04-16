Чем полезен и кому вреден березовый сок

Весна — традиционное время сбора березового сока. Сезон длится недолго — до распускания первых листьев. Напиток популярен у россиян, а отправиться в лес за природным нектаром для многих и отдых, и приключение. Где и как собирать березовый сок и какими полезными свойствами он обладает, разбиралась «Парламентская газета».

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Березовый сок — это жидкость, вытекающая из стволов березы под действием корневого давления. Точный период сбора зависит от погодных условий. В южных районах сезон стартует в средине марта и длится до апреля, в северных — это время с апреля по май. В средней полосе сбор начинают в середине марта, «урожайный» период продолжается около четырех-пяти недель. Самый его пик приходится на начало — середину апреля. С приближением лета сокодвижение в стволах замедляется, сок минерализуется, густеет, концентрация сахаров в нем снижается, и он становится непригодным для питья.

В солнечный день

Российские законы разрешают собирать березовый сок в лесах, так же как и грибы, но важно помнить, что в заповедниках и природных парках сбор запрещен, пояснил «Парламентской газете» директор Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Валерий Викулов. Он уточнил, что лучше делать это на участках, назначенных в санитарные рубки: «Если опыта мало, то дерево после процедуры может заболеть бактериальными болезнями или даже засохнуть».

Выбрать рощу лучше подальше от оживленных трасс. Отправляться за целебной жидкостью желательно в солнечный, ясный день — циркуляция сока будет интенсивнее, чем в пасмурную погоду.

Выбирать для сбора сока нужно взрослое дерево. Диаметр подходящей березы должен быть не меньше 25-30 см на уровне груди взрослого человека. Самый вкусный сок дают деревья, растущие на возвышенности.

Не навредить

Сок добывают, надрезая или высверливая кору березы. Инструментами могут послужить нож или шило. Некоторые используют шуруповерт. Движение ножа должно быть снизу вверх, глубина отверстия 2-3 сантиметра. Прорезь в стволе нужно делать на расстоянии 40-50 сантиметров от земли. Лучше работать с южной стороной березы — там активнее сокодвижение.

В отверстие вставляют пластиковую трубочку или соломинку. Можно прихватить в лес капельницу, она будет кстати для сбора природного нектара. По ней сок стечет в емкость. «Не стоит делать в одном дереве больше одного надреза и забирать больше одного-двух литров жидкости, - отметил Валерий Викулов. — Не забудьте, когда соберете сок, извлечь приспособление из дерева и обязательно заделайте отверстие — воском, садовым варом или мхом. Это необходимо, чтобы в ствол не попали бактерии, которые могут нанести ущерб березе».

Более бережный способ — выбрать толстый прут, срезать его ножом и подставить емкость к месту среза.

Целебные свойства

Березовый сок богат полезными микроэлементами, рассказала «Парламентской газете» врач-диетолог Елена Соломатина: «Он содержит марганец, необходимый организму для антиоксидантной защиты. Также в нем есть калий и магний. Калий убирает отеки и лишнюю жидкость из организма, укрепляет сердечную мышцу. Магний расширяет сосуды, особенно при стрессе, успокаивает. Он также необходим для формирования костной ткани».

Эксперт отметила, что природный нектар содержит органические кислоты, которые стимулируют пищеварение, и что особенно важно — в нем есть сапонин, который понижает концентрацию липидов и препятствует развитию атеросклероза.

С осторожностью

«Много сока пить не стоит, — предупредила Елена Соломатина. — Не более двух стаканов в день при условии, что нет аллергии на пыльцу березы. Если такая аллергия есть, то употреблять жидкость нужно с осторожностью. Нежелательно пить березовый нектар людям, у которых камни в почках, поскольку он обладает мочегонным свойством».