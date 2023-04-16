Названы 4 категории продуктов, которые помогут избавиться от лишнего веса

Диетологи рассказали о продуктах, употребление которых полезно тем, кто мечтает привести себя в форму.

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Прежде всего нужно обратить внимание на куриное мясо. Этот продукт богат на белок. При этом в нем содержится не так много калорий. Тем, кто хочет похудеть, лучше не есть куриную кожу, советуют диетологи.