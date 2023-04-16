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16 минут назад

Названы четыре категории продуктов, которые помогут избавиться от лишних килограммов

Слово и Дело

Диетологи рассказали о продуктах, употребление которых полезно тем, кто мечтает привести себя в форму.

Названы 4 категории продуктов, которые помогут избавиться от лишнего веса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Прежде всего нужно обратить внимание на куриное мясо. Этот продукт богат на белок. При этом в нем содержится не так много калорий. Тем, кто хочет похудеть, лучше не есть куриную кожу, советуют диетологи.

Худеющие могут спокойно употреблять ягоды, фрукты и низкокалорийные овощи (помидоры, капусту, огурцы). Также не стоит забывать и молочных продуктах. Принято считать, что в них много жиров, поэтому они не подходят для снижения веса, но это не так. В молочной продукции содержится мало сахаров и много белка. Худеющим полезно употреблять творог, а также греческий йогурт.

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