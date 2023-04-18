Почему нельзя оставлять половник в кастрюле с супом

Из-за забытого в кастрюле с супом половника блюдо портится быстрее. Как не получить отравление, «Клопс» рассказала бактериолог Анастасия Попова.
«У нас, конечно, часто не вытаскивают половник из кастрюли. Так делать не рекомендуется, потому что железо способно к окислению», — объясняет специалист.
Когда мы разливаем суп, половник касается тарелок. На них есть микробы, которые не стоит переносить в общую кастрюлю, чтобы блюдо не испортилось.
«Если вы оставляете половник в супе, нужно чаще проверять, не пропала ли пища. В противном случае вам грозит отравление», — рассказала врач.