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1 час назад

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле с супом

Клопс.Ruиещё 1

Из-за забытого в кастрюле с супом половника блюдо портится быстрее. Как не получить отравление, «Клопс» рассказала бактериолог Анастасия Попова.

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле с супом
Фото: UnsplashUnsplash

«У нас, конечно, часто не вытаскивают половник из кастрюли. Так делать не рекомендуется, потому что железо способно к окислению», — объясняет специалист.

Когда мы разливаем суп, половник касается тарелок. На них есть микробы, которые не стоит переносить в общую кастрюлю, чтобы блюдо не испортилось.

«Если вы оставляете половник в супе, нужно чаще проверять, не пропала ли пища. В противном случае вам грозит отравление», — рассказала врач.

Еда,Анастасия Попова,
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