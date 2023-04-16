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Четыре вида продуктов, которые помогут вам похудеть

Все эти продукты вы можете добавлять в свою диету без угрызений совести: они точно помогут сбросить вес.

Четыре вида продуктов, которые помогут вам похудеть
© Ferra.ru

Куриное мясо. В нём меньше всего килокалорий. При этом в большой порции - 55 г белка, а этого достаточно и для наращивания мышечной массы, и для снижения веса. К тому же в курятине всего 2 г жира, а в 100 г куриного мяса с кожей - 134 ккал.

Ягоды и яблоки. В состав яблок входит пектин, дающий чувство сытости, в чернике - много антиоксидантов. Что касается калорийности, то в 100 г яблок - 57 ккал, черники - 43 ккал, клубники - 35 ккал.

Низкокалорийные овощи. Это брокколи (в 100 г - 34 ккал), помидоры (100 г - 21 ккал), огурцы (100 г - 14 ккал).

Молочные продукты. Это творог (в 100 г - 85 ккал), скир (в 100 г - 61 ккал).

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