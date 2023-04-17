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Можно ли выбрасывать засохший освященный кулич после Пасхи

16 апреля православные верующие отпраздновали Пасху. Для трапезы обычно готовится много еды, поэтому на следующий день возникает вопрос, что делать с оставшимися угощениями.

Можно ли выбрасывать засохший освященный кулич после Пасхи
© РИА "ФедералПресс"

Пасхальную пищу принято освящать в церкви. Вкушать эти угощения следует благоговейно, не торопясь. По традиции после службы в храме прихожане делятся куличами.

Если освященный кулич не успели съесть, и через несколько дней после Пасхи он засох, употреблять его не нужно. Правило распространяется и на испорченные окрашенные яйца.

Не можете выкинуть – покрошите засохший кулич птицам. Главное помнить, что уткам такие крошки не пойдут на пользу.

Церковь подсказывает несколько вариантов утилизации освященных высохших куличей. Первый способ – это закопать их в землю там, где не ездят машины и не ходят люди.

Второй вариант – выбросить кулич в реку, ручей или другую проточную воду. Там он размокнет и станет кормом для рыб.

Также можно использовать высохшую выпечку повторно: многие хозяйки делают из нее сухари, готовят пирожные или торты.

Ранее «ФедералПресс» писал, как без рисков для здоровья питаться в пасхальную неделю. Первое время после поста нужно быть особенно внимательными к пище.

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