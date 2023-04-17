Как сделать сливочное масло из сметаны с истекающим сроком годности

Сметана – продукт с небольшим сроком годности. Неудивительно, что довольно часто хозяйкам приходится ее выбрасывать.

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Но делают это лишь те, кто не знает, что из сметаны можно приготовить отличное сливочное масло.

Подробнее о том, как это сделать – в материале "Рамблера".

Рецепт

Все, что вам потребуется – миксер и пол-литра жирной сметаны. Срок годности сметаны не имеет значения, но важно, чтобы она не была просрочена.

1. Для начала достаньте сметану из холодильника и оставьте ее при комнатной температуре на два-три часа.

2. Затем переложите сметану в миску и взбейте ее блендером на самой высокой скорости. Через 10-20 минут продукт начнет распадаться на сыворотку и хлопья масла.

3. Когда кусочки масла начнут собираться в единое целое, блендер можно отложить. Слейте сыворотку.

4. Налейте в миску холодную воду и прополоскайте в нем ком сливочного масла, избавляясь от остатков сыворотки и запаха сметаны. Когда очередная порция воды станет прозрачной, можно закончить с промыванием.