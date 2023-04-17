5 вкусных блюд из любимых сериалов

Сделайте просмотр еще атмосфернее.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Некоторые блюда из фильмов и сериалов становятся настоящей легендой: бары пытаются разгадать секрет сливочного пива из «Гарри Поттера», лимонного пирога Бри из «Отчаянных домохозяек» и, конечно, рататуя из одноименного мультика. Устройте уютный киновечер, пересмотрев лучшие серии любимого шоу, и для атмосферы приготовьте блюда, которые ели персонажи.

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Сэндвич Росса из «Друзей»

Нервы персонажа не выдержали, когда кто-то из коллег съел его любимый сэндвич с индейкой. Росс так аппетитно рассказывал об этом перекусе, что попробовать его захотелось всем поклонникам.

Ингредиенты:

3 кусочка хлеба

филе индейки, обжаренное или запеченное

клюквенный соус

майонез

бекон

листья салата

Приготовление:

Поджарьте два ломтика хлеба, а третий положите пропиться в соке индейки. На первый ломтик выложите листья салата и кусочки птицы, накройте пропитанным хлебом, снова салат, клюквенный соус, бекон, накройте сэндвич вторым пожаренным ломтиком. Теперь оберните сэндвич фольгой и дайте постоять минут 15 под небольшим прессом, а затем разрежьте на 2 части по диагонали.

Имбирный чай Шелдона

Кулинарные таланты гениального физика из «Теории большого взрыва» заканчивались на приготовлении напитков: еду герой заказывал в ресторанах. Особой любовью Шелдона пользовался имбирный чай, который, по его мнению, был в состоянии поднять настроение даже в самый тяжелый период.

Для приготовления нужно натереть корень имбиря, измельчить листочки мяты, добавить щепотку черного перца, ложку меда и залить смесь кипятком. Когда имбирь заварится, в чайник необходимо влить полстакана апельсинового сока.

Вишневый пирог из «Твин Пикс»

Помните, с каким аппетитом герой пил кофе с вишневым пирогом в кафе, еще не зная, какие приключения его ждут? Его восторг можно понять: пирог с вишней получается неприторным, нежным и изысканным.

Что потребуется:

Мука (400 гр)

Сливочное холодное масло (250 + 20 гр)

Вода (10—12 ст. л.)

Соль (¾ ч. л.)

Вишня без косточек (1 кг)

Кукурузный крахмал (30 гр)

Сахар (140 160 + 15 гр)

Ванильный сахар (10 гр)

Яичный желток (1 шт.)

Приготовление:

Налейте в миску воды и отправьте в морозилку, в это время в муку добавьте сахар и соль, а затем холодное сливочное масло. Разминайте компоненты, пока они не превратятся в однородную крошку. Теперь медленно вливайте в тесто ледяную воду, замесите тесто, разомните его и отправьте в холодильник на полчаса.

В это время смешайте вишню, сахар и крахмал, влейте 50 мл вишневого сока. Достаньте тесто и разделите на 2 неравные части: бОльшую раскатайте толщиной 4 мм, Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите на нее тесто-основу. Распределите его так, чтобы по краям были бортики из теста. Затем выложите начинку. Нарежьте 20 гр. сливочного масла на кусочки и положите сверху вишневой смеси.

Закройте оставшимся тестом (можно сделать решетку), выпекайте 20 минут при 200 градусах, затем убавьте температуру до 180 градусов и оставьте еще на полчаса. Подавайте с мороженым и крепким черным кофе.

Стейк Декстера

Когда то ли герой, то ли злодей не охотился на преступников, он отдыхал с бутылочкой ледяного пива и классическим говяжьим стейком.

Готовить его легко, а результат получается восхитительным. Выберите кусок сочного мяса, натрите его солью и перцем и отправьте в холодильник хотя бы на два часа. Разогрейте сковороду, смажьте отруб оливковым маслом и положите на сковороду. Обжарьте по две минуты с каждой стороны, добавьте на сковороду сливочного масла, веточку тимьяна и розмарина, жарьте еще по минуте с каждой стороны, поливая маслом.

Перед подачей нужно дать мясу отдохнуть хотя бы 10—15 минут.

Лимонные пирожные из «Игры престолов»

Этот десерт обожала Санса Старк, а теперь он официально включен в книгу рецептов вселенной Джорджа Мартина.

Что потребуется:

Миндаль — 60 г

Лимон — 1 шт.

Пудра сахарная — 150 г

Мука — 100 г

Яйца — 5 шт.

Как приготовить: