Диетолог назвала замедляющие старение пищевые привычки

После 50 лет важно получать необходимое количество клетчатки и белка, есть меньше обработанных продуктов и больше цельных растительных. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, включение клетчатки в рацион помогает замедлить старение после 50 лет, снизить риск сердечных заболеваний, диабета второго типа, высокого кровяного давления и рака.

— Клетчатка может оказывать такое влияние за счет снижения окислительного стресса и маркеров воспаления в организме, которые естественным образом появляются с возрастом, — пояснила специалист.

Помимо этого, ежедневное питание должно включать в себя больше цельнозерновых продуктов, чечевицы, овощей и фруктов. Также необходим белок, который активно борется с потерей мышечной массы.

Еще одна полезная пищевая привычка — употребление здоровых жиров, они помогают снизить риск гипертонии, а также ишемической болезни сердца. После 50 лет важно отказаться от обработанных продуктов, так как они приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, передает портал Eat This Not That.