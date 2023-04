Диетолог назвала замедляющие старение пищевые привычки

Еще одна полезная пищевая привычка — употребление здоровых жиров, они помогают снизить риск гипертонии, а также ишемической болезни сердца. После 50 лет важно отказаться от обработанных продуктов, так как они приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, передает портал Eat This Not That.