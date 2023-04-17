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1 час назад

Диетолог Бест назвала пищевые привычки, замедляющие старение после 50 лет

Вечерняя Москваиещё 1

После 50 лет важно получать необходимое количество клетчатки и белка, есть меньше обработанных продуктов и больше цельных растительных. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест.

Диетолог назвала замедляющие старение пищевые привычки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, включение клетчатки в рацион помогает замедлить старение после 50 лет, снизить риск сердечных заболеваний, диабета второго типа, высокого кровяного давления и рака.

— Клетчатка может оказывать такое влияние за счет снижения окислительного стресса и маркеров воспаления в организме, которые естественным образом появляются с возрастом, — пояснила специалист.

Помимо этого, ежедневное питание должно включать в себя больше цельнозерновых продуктов, чечевицы, овощей и фруктов. Также необходим белок, который активно борется с потерей мышечной массы.

Еще одна полезная пищевая привычка — употребление здоровых жиров, они помогают снизить риск гипертонии, а также ишемической болезни сердца. После 50 лет важно отказаться от обработанных продуктов, так как они приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, передает портал Eat This Not That.

Процесс старения организма ускоряют свободные радикалы, которые влияют на способность клетки к делению. Нейтрализовать их способен витамин С. Подробнее о нем «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Еда,Ирина Писарева,
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