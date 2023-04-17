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1 час назад

Россиянам перечислили напитки для похудения

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Врач-диетолог Марият Мухина перечислила россиянам напитки для похудения. Ее комментарий публикует Life.

Россиянам перечислили напитки для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, уменьшению аппетита способствуют кофе и какао, отметила специалистка. В то же время улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ сок квашеной капусты. Последний, по словам медика, можно сливать и пить отдельно.

Кроме того, полезными окажутся напиток из барбариса, женьшеня и пажитника, а также разведенная в воде куркума, заявила собеседница издания. При этом она посоветовала обратить внимание на рыбий жир. Так, Мухина порекомендовала выпивать одну чайную ложку сока из консервов печени трески в день.

Еда,Марият Мухина,
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