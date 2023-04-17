Хочется шоколада? Возможно, вам просто не хватает магния

Наш организм нуждается для нормального функционирования в определённых витаминах и минералах. Магний - один из таких минералов.

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Магний необходим человеку для крепких костей, регулирования уровня сахара в крови, функционирования нервов и мышц. Содержится он в бобовых, тёмно-зелёных листовых овощах, семенах, орехах, цельных зёрнах, обогащённых злаках, рыбе, говядине, птице.

Кроме того, по словам эксперта Марка Гилберта, диетолог из The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, тяга к шоколаду может указывать на недостаток магния.

Шоколад, в особенности тёмный, - это один из продуктов, которые содержат магний. Всё потому, что в шоколаде много какао. И чем темнее шоколад, тем больше в нём магния.

Благодаря большой плитке тёмного шоколада вы сможете покрыть более 70% суточной потребности в магнии. Но всё же это лакомство из-за его калорийности нужно есть в умеренных количествах.