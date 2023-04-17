Три фрукта, которые могут мешать вам похудеть

Эксперт по снижению веса и гуру диетологии доктор Майкл Мосли рассказал, какие фрукты могут препятствовать вашему похудению. Всего таких фруктов три.

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По словам доктора Майкла Мосли, определённых фруктов при похудении лучше избегать. Это манго, ананас и дыня.

Замените эти фрукты такими продуктами, как яблоки, груши и ягоды. Объясняется это тем, что они содержат меньше сахара. А худеющим как раз нужно стараться употреблять меньше сладких продуктов.