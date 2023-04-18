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Какие продукты лучше есть на завтрак

На завтрак лучше всего употреблять продукты с высоким содержанием сложных углеводов и белка, при этом первый прием пищи должен быть не позже, чем через час после пробуждения. Об этом в беседе с News.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

Какие продукты лучше есть на завтрак
© Сетевое издание m24.ru

"На завтрак нужны сложные углеводы: каши, мюсли, цельнозерновой хлеб. Это лучший вариант. Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные", – отметила специалист.

По ее словам, на завтрак в качестве источника белков можно также есть мясо птицы или рыбу. Однако обычно их едят во второй половине дня.

Круглова также указала на важность первого приема пищи. Она признала, что некоторые люди могут не испытывать чувство голода по утрам. Тем не менее регулярный пропуск завтрака способен привести к набору веса, поскольку организм будет добирать недополученные калории во второй половине дня.

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