Какие продукты лучше есть на завтрак

На завтрак лучше всего употреблять продукты с высоким содержанием сложных углеводов и белка, при этом первый прием пищи должен быть не позже, чем через час после пробуждения. Об этом в беседе с News.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

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"На завтрак нужны сложные углеводы: каши, мюсли, цельнозерновой хлеб. Это лучший вариант. Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные", – отметила специалист.

По ее словам, на завтрак в качестве источника белков можно также есть мясо птицы или рыбу. Однако обычно их едят во второй половине дня.