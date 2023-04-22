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Как приготовить жареную корюшку

Рассказываем, как выбрать корюшку, чтобы она была свежей, и делимся рецептом жареной рыбы "по-питерски" в материале "Рамблера".

Как приготовить жареную корюшку
© Кадр из видео

При выборе корюшки в первую очередь надо обратить внимание на ее спинку: она должна быть полностью черная. Посветлевшая говорит о том, что рыба лежит долго, как и почти отсутствующие запах огурцов. Еще один критерий выбора — это жесткость. Свежая корюшка всегда упругая, и у нее белое, а не желтое брюхо, если в нем нет икры.

Рецептов приготовления корюшки множество: ее можно запечь, замариновать, засушить, сделать из нее уху. Но самое популярное блюдо — это жареная корюшка.

Для его приготовления вам понадобится:

  • корюшка,
  • пшеничная мука,
  • специи: соль, перец,
  • растительное масло.

Рецепт:

  1. Промойте рыбу водой и выпотрошите, если вы купили крупную корюшку. Мелкую можно жарить прямо с головой.
  2. Тщательно просушите ее бумажными полотенцами.
  3. Очень хорошо разогрейте сковородку и налейте туда растительное масло.
  4. Муку смешайте со специями, и обваляете корюшку в панировке.
  5. Обжарьте рыбу с обеих сторон до золотистой корочки, оставляя между каждой достаточно расстояния.

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Все, жареная корюшка готова! Можно подавать с картофелем, лимоном и свежими овощами.

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