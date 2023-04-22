Как приготовить жареную корюшку

При выборе корюшки в первую очередь надо обратить внимание на ее спинку: она должна быть полностью черная. Посветлевшая говорит о том, что рыба лежит долго, как и почти отсутствующие запах огурцов. Еще один критерий выбора — это жесткость. Свежая корюшка всегда упругая, и у нее белое, а не желтое брюхо, если в нем нет икры.