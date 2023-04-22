Как приготовить жареную корюшку
Рассказываем, как выбрать корюшку, чтобы она была свежей, и делимся рецептом жареной рыбы "по-питерски" в материале "Рамблера".
При выборе корюшки в первую очередь надо обратить внимание на ее спинку: она должна быть полностью черная. Посветлевшая говорит о том, что рыба лежит долго, как и почти отсутствующие запах огурцов. Еще один критерий выбора — это жесткость. Свежая корюшка всегда упругая, и у нее белое, а не желтое брюхо, если в нем нет икры.
Рецептов приготовления корюшки множество: ее можно запечь, замариновать, засушить, сделать из нее уху. Но самое популярное блюдо — это жареная корюшка.
Для его приготовления вам понадобится:
- корюшка,
- пшеничная мука,
- специи: соль, перец,
- растительное масло.
Рецепт:
- Промойте рыбу водой и выпотрошите, если вы купили крупную корюшку. Мелкую можно жарить прямо с головой.
- Тщательно просушите ее бумажными полотенцами.
- Очень хорошо разогрейте сковородку и налейте туда растительное масло.
- Муку смешайте со специями, и обваляете корюшку в панировке.
- Обжарьте рыбу с обеих сторон до золотистой корочки, оставляя между каждой достаточно расстояния.
Все, жареная корюшка готова! Можно подавать с картофелем, лимоном и свежими овощами.