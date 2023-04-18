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1 час назад

Какие продукты не надо мыть

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты не нужно мыть.

Какие продукты не надо мыть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что многие, когда покупают мясо или рыбу, пытаются сразу помыть эти продукты, но делать это не стоит, так как обычно их будут жарить, варить или обрабатывать иным образом.

— Тут даже бывает, что нас могут подстерегать такие опасности как сальмонеллез. Например, мы помыли курицу, если она была больна, то капли с нее растеклись по раковине. Потом мы туда кладем овощи, фрукты и посуду. Таким образом, мы можем заразиться, — рассказала эксперт в комментарии «Радио 1».

Что касается овощей, фруктов и зелени, то Соломатина посоветовала мыть эти продукты, так как почва считается источником заражений гельминтами. Кроме того, фрукты часто проходят обработку перед транспортировкой, а эти вещества могут вызвать отравление.

Еда,Елена Соломатина,
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