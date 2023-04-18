Какие продукты не надо мыть

— Тут даже бывает, что нас могут подстерегать такие опасности как сальмонеллез. Например, мы помыли курицу, если она была больна, то капли с нее растеклись по раковине. Потом мы туда кладем овощи, фрукты и посуду. Таким образом, мы можем заразиться, — рассказала эксперт в комментарии «Радио 1».