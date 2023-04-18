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49 минут назад

Какие блюда можно приготовить из остатков молока

runews24.ru

Иногда в бутылке молока остаётся очень мало продукта, которого не особо хватит на приготовление какого-то сложного блюда.

Какие блюда можно приготовить из остатков молока
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Редакторы Food.ru считают, что с остатками молока получится сделать кофе с молочной пенкой. На неё понадобится всего две столовых ложки продукта.

Из одной чашки молока можно сделать коктейль с бананом. На одну порцию понадобится 150-200 мл жидкости и половина фрукта.

Из молока также стоит сделать классический белый соус для пасты или блюд из красного и белого мяса, рыбы.

На стакан молока нужно 25 г сливочного масла и столько же муки, соль и специи по вкусу.

Для гренок понадобится полстакана молока и белый хлеб, который нужно предварительно замочить в жидкости и потом обжарить.

Также молоко следует добавить в овощной суп, чтобы сделать его более нежным.

Еда,
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