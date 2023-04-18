Сколько хранятся вареные яйца и как увеличить их срок годности

Яйца нужно съедать сразу после приготовления и не варить про запас. Но это в обычной жизни, а после Пасхи ситуация совершенно иная. Яйца принято красить, освящать и дарить друг другу. И конечно, важно знать, как правильно хранить вареные яйца – в холодильнике или при комнатной температуре.

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«Рамблер» рассказывает, как нужно хранить вареные яйца, чтобы сохранить их свежесть.

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Как правильно выбирать яйца

В первую очередь при покупке нужно обращать внимание на дату производства продукта, чем свежее будут яйца, тем дольше они будут храниться и в сыром, и в вареном виде. Обратите также внимание на целостность скорлупы. Если заметите трещинки, такие яйца нужно как можно быстрее варить и съедать, а лучше даже и вовсе не покупать.

В домашнем холодильнике отведите яйцам место не в дверце холодильника, а на полке, желательно в глубине. Дверца не подходит, потому то из-да частого закрывания и открывания там меняется температура. Чтобы не размножалась опасная сальмонелла, постоянная температура должна быть ниже шести градусов.

Как правильно варить яйца

Чтобы яйца хорошо хранились, их нужно правильно сварить.

Алгоритм действий должен быть таким:

Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Иначе есть риск, что скорлупа треснет при варке. Выбираем кастрюлю по размеру. Она не должна быть слишком свободной, так как яйца будут биться друг о друга и трескаться, когда вода закипит. Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Нагрев должен быть постепенным, нужно избежать перепада температур, из-за которого яйца также могут потрескаться. Воду можно немного подсолить, это также поможет предотвратить растрескивание, а кроме того, яйца будут легче чиститься. Время варки – от пяти до восьми минут. За это время белок и желток успеют свариться, но блок при этом не станет слишком жестким.

Как правильно хранить яйца

Вареные яйца могут храниться до двух недель. Но важно при этом все сделать правильно.

После того, как сняли кастрюлю с яйцами с огня, поставьте их ненадолго под холодную воду. После чего воду слейте, а яйцам обсушите и оставьте на некоторое время, пока не обсохнут полностью и не остынут до комнатной температуры. После этого каждое яйцо нужно завернуть в бумажное полотенце или уложить в картонную коробку и отправить в холодильник. Не храните яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, это нарушит доступ кислорода, и они могут испортиться раньше времени.

Можно ли яйца замораживать

Этот способ подходит только для желтков. Белки после размораживания теряют свои свойства, а вот желтки становятся даже нежнее, из них можно готовить соусы и муссы, например, к бутербродам.

Чтобы заморозить вареные желтки, их нужно отделить от белков. Затем положить в воду и довести до кипения, после закипания снять с огня и оставить в воде на 15 минут. Затем воду слить, а яйца упаковать в пакеты и отправить в морозилку.