Сколько хранятся вареные яйца и как увеличить их срок годности

Яйца нужно съедать сразу после приготовления и не варить про запас. Но это в обычной жизни, а после Пасхи ситуация совершенно иная. Яйца принято красить, освящать и дарить друг другу. И конечно, важно знать, как правильно хранить вареные яйца – в холодильнике или при комнатной температуре.
«Рамблер» рассказывает, как нужно хранить вареные яйца, чтобы сохранить их свежесть.
В первую очередь при покупке нужно обращать внимание на дату производства продукта, чем свежее будут яйца, тем дольше они будут храниться и в сыром, и в вареном виде. Обратите также внимание на целостность скорлупы. Если заметите трещинки, такие яйца нужно как можно быстрее варить и съедать, а лучше даже и вовсе не покупать.
В домашнем холодильнике отведите яйцам место не в дверце холодильника, а на полке, желательно в глубине. Дверца не подходит, потому то из-да частого закрывания и открывания там меняется температура. Чтобы не размножалась опасная сальмонелла, постоянная температура должна быть ниже шести градусов.
Чтобы яйца хорошо хранились, их нужно правильно сварить.
Алгоритм действий должен быть таким:
Вареные яйца могут храниться до двух недель. Но важно при этом все сделать правильно.
После того, как сняли кастрюлю с яйцами с огня, поставьте их ненадолго под холодную воду. После чего воду слейте, а яйцам обсушите и оставьте на некоторое время, пока не обсохнут полностью и не остынут до комнатной температуры. После этого каждое яйцо нужно завернуть в бумажное полотенце или уложить в картонную коробку и отправить в холодильник. Не храните яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, это нарушит доступ кислорода, и они могут испортиться раньше времени.
Этот способ подходит только для желтков. Белки после размораживания теряют свои свойства, а вот желтки становятся даже нежнее, из них можно готовить соусы и муссы, например, к бутербродам.
Чтобы заморозить вареные желтки, их нужно отделить от белков. Затем положить в воду и довести до кипения, после закипания снять с огня и оставить в воде на 15 минут. Затем воду слить, а яйца упаковать в пакеты и отправить в морозилку.