Россиянам после 50 лет назвали топ-3 полезных перекусов

Правильные перекусы способны предотвратить появление многих болезней, в том числе рака, артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета, поделился специалист на своем канале в «Дзене». К таким продуктам врач отнес кисломолочные напитки, каши и мюсли.

По словам Гинзбурга, важно не допустить дефицита в организме полезных микроэлементов. А такой перекус обеспечит поступление питательных веществ, кальция, клетчатки и пробиотиков. К тому же, врач посоветовал не забывать добавлять в рацион овощи и фрукты, чаще употреблять салаты и отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу.