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1 час назад

Россиянам после 50 лет назвали топ-3 полезных перекусов

Слово и Дело

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил три полезных перекуса, которые помогут поддержать здоровье после 50 лет.

Россиянам после 50 лет назвали топ-3 полезных перекусов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Правильные перекусы способны предотвратить появление многих болезней, в том числе рака, артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета, поделился специалист на своем канале в «Дзене». К таким продуктам врач отнес кисломолочные напитки, каши и мюсли.

По словам Гинзбурга, важно не допустить дефицита в организме полезных микроэлементов. А такой перекус обеспечит поступление питательных веществ, кальция, клетчатки и пробиотиков. К тому же, врач посоветовал не забывать добавлять в рацион овощи и фрукты, чаще употреблять салаты и отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу.

Еда,Михаил Гинзбург,
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