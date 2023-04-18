Педиатр раскрыла необычный способ облегчить сильную боль в горле

Необычный способ, который поможет облегчить сильную боль в горле, раскрыла врач-педиатр Елена Яник. Медик посоветовала есть мороженое.

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Некоторым людям привычнее пить горячий чай или теплое молоко с медом. Однако именно этот холодный десерт может оказаться полезным для человека, который страдает от боли в горле.

«Холодное может уменьшить отек: сосуды, реагируя на холод, сужаются», — объяснила специалист в беседе с «Лентой.ру».