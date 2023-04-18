Педиатр раскрыла необычный способ облегчить сильную боль в горле

Педиатр Яник раскрыла необычный способ облегчить сильную боль в горле
Необычный способ, который поможет облегчить сильную боль в горле, раскрыла врач-педиатр Елена Яник. Медик посоветовала есть мороженое.
Некоторым людям привычнее пить горячий чай или теплое молоко с медом. Однако именно этот холодный десерт может оказаться полезным для человека, который страдает от боли в горле.
«Холодное может уменьшить отек: сосуды, реагируя на холод, сужаются», — объяснила специалист в беседе с «Лентой.ру».
Яник считает, что именно холод способен снижать чувствительность болевых рецепторов. Она напомнила, что при ударе к месту травмы обычно прикладывают лед.