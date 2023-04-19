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1 час назад

Продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в морозилку

Свободная пресса

Многие привыкли хранить продукты в морозильной камере, чтобы продлить срок их годности.

Продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в морозилку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако не все продукты одинаково хорошо это переносят, и после разморозки могут потерять свой вкус и полезные качества.

Однако некоторая еда при заморозке может стать менее вкусной, потерять какие-то свои полезные свойства и даже навредить здоровью, передаёт Pravda.ru

Так, чем дольше куриные грудки и рыба находятся в замороженном виде, тем больше риск, что клеточные стенки белка разрушатся, мясо станет суше и уже не будет таким вкусным.

К тому же, если мясо пролежало в морозилке больше месяца, то станет и менее полезным – из-за процессов окисления жировой ткани значительно повышается доля вредных веществ.

Менее полезной и вкусной при длительной заморозке становится также зелень, поэтому лучше есть её свежей.

Не переносит перепадов температур брокколи. Этот овощ после заморозки и готовки теряет свою хрустящесть и питательные вещества.

Нельзя хранить в морозильной камере клубнику, так как она насыщается лишней влагой и теряет свою упругость и вкус. Поэтому лучше всего съесть её сразу после покупки. В морозильной же камере

Не принесут ничего хорошего для здоровья замороженные покупные котлеты. Дело в том, что в полуфабрикатах содержится много соли, специй и консервантов, чтобы они после как можно дольше оставались аппетитными и сохраняли свою форму. Однако эти добавки могут оказаться вредными для здоровья сердца и почек после того, как пройдут процесс заморозки.

Еда,
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