Эксперт назвал самые бодрящие напитки

Натуральные напитки могут стать достойной заменой кофе. К тому же, они гораздо полезнее.

© Inc-News

Самым тонизирующим напитком принято считать кофе. Неудивительно, ведь кофеин обладает сильным тонизирующим действием. Но обеспечить заряд жизненной энергии на день могут и другие, более полезные напитки на основе трав.

О них рассказал эксперт по производству травяных напитков Илья Пуйда.

"Родиола розовая может помочь снизить уровень стресса и повысить уровень энергии. В ней содержится ряд органических кислот, в том числе галловая, щавелевая и янтарная, а также дубильные вещества, которые и дают бодрость", — отметил специалист.

Также взбодрить организм поможет женьшень, имбирь, розмарин. Их следует заваривать в кипятке, как обычный чай, но перед употреблением напиток должен настаиваться не менее 10 минут.

Эксперт уточнил, что перечисленные растения можно заваривать как в самостоятельном виде (по отдельности и смешивая), так и добавлять их в любой чай, обогащая таким образом привычный напиток новыми вкусовыми оттенками.