3 бюджетных альтернативы дорогим продуктам, в которых не меньше пользы

Многие люди отказываются от правильного питания, апеллируя к тому, что полезные продукты = дорогие. Однако это отнюдь не так.

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Существует множество бюджетных альтернатив. Полезных веществ в них не меньше, но при этом они едва ли смогут нанести удар по кошельку, даже если питаться этими продуктами на постоянной основе.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Селедка и скумбрия

Эта недорогая рыба вполне может заменить лосось и форель. В селедке и скумбрии также содержится большое количество омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Именно омега-3 защищает от преждевременного старения и снижает риски сердечных недугов.

Субпродукты

Мясо – незаменимый источник белка и витаминов группы B. Но совсем необязательно ежедневно питаться дорогими стейками. Хорошей альтернативой им будут субпродукты – например, печень и сердца.

Подсолнечное масло