$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

3 бюджетных альтернативы дорогим продуктам, в которых не меньше пользы

Мира Маркина

Многие люди отказываются от правильного питания, апеллируя к тому, что полезные продукты = дорогие. Однако это отнюдь не так.

3 бюджетных альтернативы дорогим продуктам, в которых не меньше пользы
Фото: UnsplashUnsplash

Существует множество бюджетных альтернатив. Полезных веществ в них не меньше, но при этом они едва ли смогут нанести удар по кошельку, даже если питаться этими продуктами на постоянной основе.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Селедка и скумбрия

Эта недорогая рыба вполне может заменить лосось и форель. В селедке и скумбрии также содержится большое количество омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Именно омега-3 защищает от преждевременного старения и снижает риски сердечных недугов.

Субпродукты

Мясо – незаменимый источник белка и витаминов группы B. Но совсем необязательно ежедневно питаться дорогими стейками. Хорошей альтернативой им будут субпродукты – например, печень и сердца.

Нутрициолог Стрельникова перечислила самые полезные для суставов продукты

Подсолнечное масло

Адепты ЗОЖ не перестают твердить о пользе оливкового масла, однако на самом деле она преувеличена. По данным экспертов, самым полезным является кукурузное масло, а следом за ним идет льняное. Оливковое же стоит в одном ряду с подсолнечным, так что смысла переплачивать за него нет.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий