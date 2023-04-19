Развеян миф о пользе десертов для правильного питания

ПП-десерты могут быть такими же калорийными, как и обычные, рассказал эндокринолог, диетолог компании How to Eat Олег Ирышкин. В беседе с «Лентой.ру» врач развеял миф о пользе десертов для правильного питания.

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Сладости есть можно, но стоит контролировать их количество в рационе, пояснил Ирышкин. Согласно международным рекомендациям по питанию, на продукты с добавлением сахара должно приходиться не более 10 процентов суточной калорийности. Это равнозначно двум конфетам в день.

Полезные сладости — это, по его словам, не панацея для стройной фигуры и хорошего здоровья. Часто при их приготовлении белую пшеничную муку заменяют цельнозерновой, кукурузной, кокосовой или миндальной. Проблема заключается в том, что в этих сортах муки содержится меньше глютена, включающего более 20 ценных для организма аминокислот, витаминов и минералов, отметил Ирышкин.