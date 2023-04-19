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1 час назад

Какую рыбу лучше не есть слишком часто: в ней много ртути

Ferra.ruиещё 1

Рыба обладает множеством преимуществ для здоровья. И всё это - благодаря тому, что в ней много витаминов.

Какую рыбу лучше не есть слишком часто
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Рыбу точно стоит есть, потому что она снижает риск болезней сердца, сердечного приступа, поддерживает иммунитет, нервную систему, защищает от диабета 2 типа, благотворно влияет на память, концентрацию, ускоряет метаболизм.

Но некоторые виды рыб слишком часто употреблять не рекомендуется. Связано это с тем, что они могут накапливать тяжёлые металлы и ртуть.

Лучше реже ешьте акулу (в ней много ртути и мочевины), тунца (в нём может быть много тяжёлых металлов), рыбу-меч, марлина, королевскую макрель. В этих разновидностях рыб - больше всего ртути.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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