5 японских продуктов, которые помогут вам прожить дольше

Некоторые продукты, популярные в Японии, способны увеличить продолжительность жизни человека. Пять из них перечислила сертифицированный диетолог и нутрициолог Асако Мияшита.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Существует пять продуктов, которые у многих долгожителей составляют основу рациона. И эти продукты - родом из Японии.

Известно, что сейчас в Японии живут 90 526 людей в возрасте 100 лет и старше. И вот какие японские продукты могут играть в этом важную роль.

Японский фиолетовый сладкий картофель. В нём много антоцианов, которые отвечают за его яркий цвет. А ещё эти вещества отличаются антивозрастным эффектом и, как показали исследования, они улучшают уровень сахара в крови и снижают вероятность болезней сердца.

Мисо суп. Его готовят из ферментированных соевых бобов и злаков. Также в таком супе есть пробиотики. В ходе одного исследования выяснилось, что у людей, которые ели ферментированную сою, вероятность преждевременной смерти от всех причин была на 10% ниже.

Редис дайкон. Этот редис предотвращает простуду и укрепляет иммунитет. Вместо него можно также употреблять свёклу и морковь.

Водоросли. В такой закуске содержатся фукоксантин и фукоидан, которые отличаются противораковыми, противовоспалительными, антивозрастными свойствами.

Рыба. Она содержит омега-3 жирные кислоты, благодаря которым можно снизить кровяное давление, уменьшить уровень триглицеридов и ослабить воспаление. Эксперты рекомендуют есть две порции рыбы в неделю, включая одну порцию жирной рыбы.