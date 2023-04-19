Какие блюда можно приготовить с семенами тыквы и кунжута

Эксперты рассказали, какие полезные блюда можно приготовить с семенами тыквы и кунжута
Семена содержат в себе множество витаминов и полезных жирных кислот, а также протеин и антиоксиданты.
Food.ru пишет, что с помощью семян можно приготовить различные полезные блюда.
Например, стоит попробовать смузи с семенами чиа, в которых содержится много протеина. Их следует замочить на ночь в чистой воде и оставить в холодильнике. Можно также смешать их с йогуртом или кокосовым молоком.
Льняные семечки стоит добавить в котлеты из индейки. Семена не будут иметь ярко выраженного вкуса, но зато они содержат много калия и клетчатки.
Можно приготовить также боул с мясом птицы и семенами подсолнечника. Туда следует добавить овощи и зелень.
Куриные крылышки стоит запечь в глазури с белым кунжутом. Он нивелирует эффект от жирного и жареного.
С помощью тыквенных семечек можно приготовить панировку. Для этого семена следует измельчить. После этого в панировку нужно обмакнуть отбивную из курицы или другого мяса.
Кроме того, с использованием семян можно сделать хрустящие хлебцы. Для этого нужно будет смешать цельнозерновую муку, овсяные хлопья и различные семечки по вкусу.
Хлебцы следует запекать в духовке на противне, застеленном пергаментом.