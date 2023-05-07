Быстрые мини-пиццы из доступных продуктов: видеорецепт

Часто случается такое, что внезапные гости на пороге, а на столе пусто. Или вы просто пришли уставший и голодный с работы, а вставать за плиту нет никаких сил и желания. В таких ситуациях очень актуальны рецепты быстрых закусок, которые готовятся из самых простых продуктов и которые не стыдно подать к столу гостям.