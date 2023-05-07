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Быстрые мини-пиццы из доступных продуктов: видеорецепт

Часто случается такое, что внезапные гости на пороге, а на столе пусто. Или вы просто пришли уставший и голодный с работы, а вставать за плиту нет никаких сил и желания. В таких ситуациях очень актуальны рецепты быстрых закусок, которые готовятся из самых простых продуктов и которые не стыдно подать к столу гостям.

В социальной сети TikTok пользователь с ником @kitchen_pitchen опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал, как приготовить быстрые и вкусные мини-пиццы из ингредиентов, которые наверняка найдутся в каждом холодильнике. Самое приятное, что для этого рецепта вам не понадобится месить или покупать готовое тесто – его в приготовлении заменит обыкновенный белый хлеб.

Вам понадобятся:

  • колбаса,
  • сыр,
  • томаты,
  • зелень,
  • соль и специи по вкусу.
  • майонез,
  • кетчуп,
  • белый хлеб.

Быстрая закуска из ржаного хлеба

Мини-пиццы запекаются в духовке при 180 градусах всего около семи минут. Подробный способ приготовления смотрите в ролике.

Приятного аппетита!

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить сырный суп.

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