Быстрые мини-пиццы из доступных продуктов: видеорецепт
Часто случается такое, что внезапные гости на пороге, а на столе пусто. Или вы просто пришли уставший и голодный с работы, а вставать за плиту нет никаких сил и желания. В таких ситуациях очень актуальны рецепты быстрых закусок, которые готовятся из самых простых продуктов и которые не стыдно подать к столу гостям.
В социальной сети TikTok пользователь с ником @kitchen_pitchen опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал, как приготовить быстрые и вкусные мини-пиццы из ингредиентов, которые наверняка найдутся в каждом холодильнике. Самое приятное, что для этого рецепта вам не понадобится месить или покупать готовое тесто – его в приготовлении заменит обыкновенный белый хлеб.
Вам понадобятся:
- колбаса,
- сыр,
- томаты,
- зелень,
- соль и специи по вкусу.
- майонез,
- кетчуп,
- белый хлеб.
Мини-пиццы запекаются в духовке при 180 градусах всего около семи минут. Подробный способ приготовления смотрите в ролике.
Приятного аппетита!
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