Ученые показали самый лучший способ приготовления кимчи

Исследователи из Georgia Tech показали, что кимчи, ферментированное в традиционных кувшинах онги, имеет более высокое качество, чем кимчи, ферментированное в стеклянных, стальных или пластиковых емкостях.

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Кимчи, блюдо из ферментированных овощей, является одним из основных блюд корейской кухни, а пористые глиняные стенки сосудов онги играют важную роль в ферментации кимчи.

Ученые в своем исследовании показали, что уникальные свойства онги могут обеспечить "нужное количество пористости" для ферментации, что позволяет кимчи бродить быстрее и содержать больше полезных бактерий, чем кимчи, ферментированные в стеклянных банках.

Исследовательская группа измерила уровень углекислого газа во время ферментации кимчи и разработала математическую модель, показывающую, как газ движется через пористые стенки сосуда онги.