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По заветам предков: ученые показали самый лучший способ приготовления кимчи

Исследователи из Georgia Tech показали, что кимчи, ферментированное в традиционных кувшинах онги, имеет более высокое качество, чем кимчи, ферментированное в стеклянных, стальных или пластиковых емкостях.

Ученые показали самый лучший способ приготовления кимчи
© Ferra.ru

Кимчи, блюдо из ферментированных овощей, является одним из основных блюд корейской кухни, а пористые глиняные стенки сосудов онги играют важную роль в ферментации кимчи.

Ученые в своем исследовании показали, что уникальные свойства онги могут обеспечить "нужное количество пористости" для ферментации, что позволяет кимчи бродить быстрее и содержать больше полезных бактерий, чем кимчи, ферментированные в стеклянных банках.

Исследовательская группа измерила уровень углекислого газа во время ферментации кимчи и разработала математическую модель, показывающую, как газ движется через пористые стенки сосуда онги.

Онги, которые использовались на протяжении тысяч лет, представляют собой глиняные кувшины ручной работы, которые позволяют углекислому газу выходить наружу, ускоряя тем самым процесс ферментации. Пористая структура сосудов онги имитирует рыхлую почву, в которой обитают молочнокислые бактерии, известные своими полезными пробиотическими свойствами. Исследование показало, что полезные бактерии в кимчи, приготовленном в онги, размножались на 26% больше, чем в стеклянном аналоге.

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