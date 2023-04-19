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1 час назад

Диетолог перечислила лучшие продукты для обеда

РИА "ФедералПресс"

На обед приходится пик работоспособности, поэтому прием пищи может быть самым калорийным. Диетолог Наталья Круглова рассказала о лучших продуктах для обеда.

Диетолог перечислила лучшие продукты для обеда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Эксперт предупредила: если пропустить обед или заменить его перекусом, возникнет риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса.

Для обеда, по словам Натальи Кругловой, обязательны сложные углеводы и белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты. Также в этот прием пищи можно включать макароны, бобовые, мясо птицы или рыбу.

При этом диетолог отметила, что не нужно есть на обед только супы, передает News.ru.

«Это один из вариантов, дело пищевых привычек, способ употребить в пищу больше овощей», – заключила она.

Ранее «Народные Новости» писали о том, как эндокринолог Ирышкин развеял популярный миф о пользе десертов для правильного питания.

Еда,Наталья Круглова,
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