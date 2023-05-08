Чем окрашивают мясо рыбы лососевых пород? В естественной среде обитания лососевые поедают мелких ракообразных, в которых содержится вещество, благодаря которому их мясо рыбы приобретает алый оттенок.

Зачастую рыба, представленная на прилавках магазинов, выращивается на специальных фермах. Где же в таком случае брать то самое вещество, которое придает мясу яркий цвет?

Врач Сергей Малоземов рассказал, чем подкармливают лососевых на фермах, чтобы сохранить красный оттенок мяса.

На фермах рыб кормят кормами в состав которых входит астаксантин. Он является мощным антиоксидантом и имеет мощные свойства защиты клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами, что помогает улучшить здоровье рыб и увеличить их рост.

Поэтому не стоит бояться покупать красную рыбу в магазинах, свой цвет она приобрела благодаря натуральным добавкам.

Подробнее о том, чем окрашивают красную рыбу, смотрите в видео.