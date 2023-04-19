3 продукта на завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день

Наверное, никто не будет спорить, что завтрак — самый важный прием пищи за день. При этом многие сознательно пропускают завтрак, ссылаясь на отсутствие времени. И очень зря. Правильный завтрак помогает зарядиться энергией на весь день, главное, подобрать правильные продукты. А вот какие именно, это мы и попытались выяснить вместе с диетологом.

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Яйца

Какой же завтрак без белков! Одно или два яйца на завтрак помогут поддержать уровень белка в организме на достаточном уровне, но при условии, что вы регулярно употребляете блюда из яиц. Хорошо, что вариантов блюд из яиц множество, каждый выберет то, что подходит ему больше всего. В яйцах содержатся аминокислоты, без которых организму трудно поддерживать обмен веществ в порядке.

Банан

Вкусный и полезный фрукт, который стоит добавить в свой рацион, особенно утром. Диетологи рекомендуют добавлять бананы в мюсли, каши, а также не игнорировать фруктовые салаты. Бананы прекрасно идут в качестве основного ингредиента для смузи. Для людей, которые страдают из-за проблем с желудком, бананы могут стать самым настоящим спасением, так как не содержат фруктовые кислоты. Экспериментируйте с фруктами, они прекрасно заряжают энергией как минимум на полдня.

Греческий йогурт