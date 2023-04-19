Самые вкусные и полезные домашние конфеты: 5 рецептов
Хочется сладкого? Попробуйте полезные конфеты без сахара и химикатов: они не вызовут резкий скачок инсулина, станут источником витаминов и медленных углеводов.
Ореховые конфеты
Они понравятся тем, кто любит популярный батончик с арахисом и карамелью.
Ингредиенты
- 2 стакана арахиса (можно взять миндаль или пекан)
- плитка горького шоколада
- 2 столовых ложки меда
Шоколад поломайте и расплавьте на медленном огне или в микроволновке, орехи немного раскрошите и перемешайте с медом. Скатайте из медовой массы шарики, обмакните их в шоколад и уберите в холодильник до застывания.
Творожный рафаэлло
Для всех любителей кокоса и нежной начинки.
- творог (200 г)
- кокосовая стружка (60 г)
- ваниль
- миндаль или фундук (10—15 шт)
- подсластитель
Протертый творог смешайте с кокосовой стружкой и подсластителем, добавьте в серединку орех, обваляйте в кокосовой стружке. Хранить такие конфеты стоит в холодильнике.
Трюфели из нута
Нежные и очень питательные кофнтеты.
- нут (200 г готового)
- 2 банана
- ваниль
- подсластитель (ложка меда или стевия по вкусу)
- какао (2 ложки)
- 2 ложки арахисовой пасты (опционально)
В блендере смешайте отваренный нут, бананы, подсластитель и часть какао, пробейте и добавьте арахисовую пасту. Скатайте шарики и обваляйте в оставшемся какао.
Витаминные конфеты
- финики
- курага
- мак
- кунжут
- какао (ст ложка)
Предварительно залейте сухофрукты водой, чтобы они стали мягкими. Затем измельчите их в блендере с какао и сформируйте шарики, обильно обваляйте в кунжуте.
Домашний мармелад
- ягоды замороженные (1 стакан)
- желатин (30 г)
- 2 стакана воды
- подсластитель по вкусу
- силиконовая формочка для конфет
Дайте желатину набухнуть в воде, подогрейте его, но не кипятите. Ягоды пробейте блендером, добавьте желатин и пробейте еще раз. Разлейте по формочкам и дайте мармеладу застыть.