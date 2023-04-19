Самые вкусные и полезные домашние конфеты: 5 рецептов

Хочется сладкого? Попробуйте полезные конфеты без сахара и химикатов: они не вызовут резкий скачок инсулина, станут источником витаминов и медленных углеводов.

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Ореховые конфеты

Они понравятся тем, кто любит популярный батончик с арахисом и карамелью.

Ингредиенты

2 стакана арахиса (можно взять миндаль или пекан)

плитка горького шоколада

2 столовых ложки меда

Шоколад поломайте и расплавьте на медленном огне или в микроволновке, орехи немного раскрошите и перемешайте с медом. Скатайте из медовой массы шарики, обмакните их в шоколад и уберите в холодильник до застывания.

Творожный рафаэлло

Для всех любителей кокоса и нежной начинки.

творог (200 г)

кокосовая стружка (60 г)

ваниль

миндаль или фундук (10—15 шт)

подсластитель

Протертый творог смешайте с кокосовой стружкой и подсластителем, добавьте в серединку орех, обваляйте в кокосовой стружке. Хранить такие конфеты стоит в холодильнике.

Трюфели из нута

Нежные и очень питательные кофнтеты.

нут (200 г готового)

2 банана

ваниль

подсластитель (ложка меда или стевия по вкусу)

какао (2 ложки)

2 ложки арахисовой пасты (опционально)

В блендере смешайте отваренный нут, бананы, подсластитель и часть какао, пробейте и добавьте арахисовую пасту. Скатайте шарики и обваляйте в оставшемся какао.

Витаминные конфеты финики

курага

мак

кунжут

какао (ст ложка)

Предварительно залейте сухофрукты водой, чтобы они стали мягкими. Затем измельчите их в блендере с какао и сформируйте шарики, обильно обваляйте в кунжуте.

Домашний мармелад ягоды замороженные (1 стакан)

желатин (30 г)

2 стакана воды

подсластитель по вкусу

силиконовая формочка для конфет