Прям на сковородке! Готовим сытный пирог под хрустящим тестом фило
Приготовить сытный пирог для ужина или обеда прям на сковородке — не проблема, если у вас есть подходящий рецепт. Начинку вы можете выбрать по своему вкусу, сделайте пирог овощным или даже рыбным, добавьте спаржу или стручковую фасоль, а также кейл вместо шпината. В любом случае отличный результат вам гарантирует!
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 1 шт
- Куриное филе (грудка, бедро) — 3 шт
- Сливочное масло — 30 г
- Оливковое масло — 20 г
- Грибы — 200-250 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Тимьян — 1 ч.л.
- Мука — 2 ст.л.
- Шпинат — 100 г
- Куриный или овощной бульон — 3 стакана
- Сливки — 1/2 стакана
- Дижонская горчица — 1 ч.л.
- Соль, перец
- Зеленый горошек свежий — 1/2 стакана
- Тесто фило — 4-5 листов
- Сливочное масло для смазывания теста
Процесс приготовления:
На разогретой смеси сливочного и оливкового масла обжарьте мелко нарезанный лук в течение 5 минут.
Добавьте нарезанную кубиком курицу, обжаривайте еще 3 минуты.
Добавьте нарезанный слайсами грибы, обжаривайте, пока грибы не уменьшатся в объеме. Приправьте солью, перцем, добавьте тимьян и чеснок. Жарьте еще пару минут.
Добавьте в сковороду муку и перемешайте. Шпинат нарежьте, если используете крупный. Можно брать и замороженный шпинат.
Залейте бульон, добавьте сливки и горчицу, тушите 5 минут.
Добавьте свежемороженый зеленый горошек, перемешайте.
Если сковороду, в которой вы готовили, можно ставить в духовку, продолжаем готовить в ней. Если же нет, переложите все в жаропрочную сковороду или форму для запекания.
Накройте курицу с овощами тестом фило, смажьте его растопленным сливочным маслом. При желании посыпьте сверху пирог хлопьями чили.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте около 20-25 минут.
Достаньте пирог из духовки, дайте ему постоять 10 минут, затем подавайте.