Готовим сытный пирог под хрустящим тестом фило

Приготовить сытный пирог для ужина или обеда прям на сковородке — не проблема, если у вас есть подходящий рецепт. Начинку вы можете выбрать по своему вкусу, сделайте пирог овощным или даже рыбным, добавьте спаржу или стручковую фасоль, а также кейл вместо шпината. В любом случае отличный результат вам гарантирует!

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Ингредиенты: Лук репчатый — 1 шт

Куриное филе (грудка, бедро) — 3 шт

Сливочное масло — 30 г

Оливковое масло — 20 г

Грибы — 200-250 г

Чеснок — 3 зубчика

Тимьян — 1 ч.л.

Мука — 2 ст.л.

Шпинат — 100 г

Куриный или овощной бульон — 3 стакана

Сливки — 1/2 стакана

Дижонская горчица — 1 ч.л.

Соль, перец

Зеленый горошек свежий — 1/2 стакана

Тесто фило — 4-5 листов

Сливочное масло для смазывания теста

Процесс приготовления:

На разогретой смеси сливочного и оливкового масла обжарьте мелко нарезанный лук в течение 5 минут.

Добавьте нарезанную кубиком курицу, обжаривайте еще 3 минуты.

Добавьте нарезанный слайсами грибы, обжаривайте, пока грибы не уменьшатся в объеме. Приправьте солью, перцем, добавьте тимьян и чеснок. Жарьте еще пару минут.

Добавьте в сковороду муку и перемешайте. Шпинат нарежьте, если используете крупный. Можно брать и замороженный шпинат.

Залейте бульон, добавьте сливки и горчицу, тушите 5 минут.

Добавьте свежемороженый зеленый горошек, перемешайте.

Если сковороду, в которой вы готовили, можно ставить в духовку, продолжаем готовить в ней. Если же нет, переложите все в жаропрочную сковороду или форму для запекания.

Накройте курицу с овощами тестом фило, смажьте его растопленным сливочным маслом. При желании посыпьте сверху пирог хлопьями чили.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте около 20-25 минут.